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Погода снова испортится, но есть нюанс. Синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на то, что сегодня в Карпатах завьюжит, а на большей части территории Украины будут осадки в виде мокрого снега, днем будет достаточно тепло, до +4 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В Украине, кроме юга, местами налипания мокрого снега, на дорогах гололедица; в восточных областях местами гололедица", - рассказали синоптики.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западных, Винницкой, ночью местами и в северных областях порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.

В Карпатах снег, метель, порывы ветра 19-24 м/с; температура в течение суток 0-5° мороза.

Когда придет похолодание и потепление?

В ближайшие дни в Украине преимущественно тепло и с осадками, с 28 января ожидается похолодание, а с 2 февраля вновь потепление.

В феврале 2024 в Украине, как и в декабре 2023, будет преобладать температура выше нуля. Но данные мировых прогностических центров свидетельствуют, что погода в феврале может быть очень неустойчивой из-за циклонов.

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