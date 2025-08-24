ua en ru
Погода зміниться: де в Україні завтра пройдуть дощі й стане холодніше

Неділя 24 серпня 2025 14:10
Погода зміниться: де в Україні завтра пройдуть дощі й стане холодніше Фото: синоптики попередили про дощі та похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

У понеділок, 25 серпня, в Україні очікується похолодання та локальні дощі. За прогнозом синоптиків, опади пройдуть на заході та подекуди в центрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, короткочасні дощі пройдуть вночі на Лівобережжі, а також місцями у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Вдень опади ймовірні на Волині та Рівненщині. На решті території - без істотних опадів.

Погода зміниться: де в Україні завтра пройдуть дощі й стане холодніше

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 7-12°, вдень 15-20°. У південних областях повітря прогріється до 19-24°.

У Карпатах прохолодніше: вночі 3-8°, вдень 11-16°.

Погода в Києві та області

У Києві та області 25 серпня переважно без опадів, лише вночі місцями можливий дощ.

У столиці температура вночі 10-12°, вдень 18-20°. По області - від 7 до 12° вночі та 15–20° вдень.

Нагадаємо, що сьогодні у День Незалежності в Україні очікується мінлива погода. У багатьох областях пройдуть дощі з грозами.

Дощі та місцями грози накриють Київщину, Житомирщину, Волинь, Львівщину та Прикарпаття. На заході можливі локальні зливи.

