Погода зміниться: де в Україні завтра пройдуть дощі й стане холодніше
У понеділок, 25 серпня, в Україні очікується похолодання та локальні дощі. За прогнозом синоптиків, опади пройдуть на заході та подекуди в центрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, короткочасні дощі пройдуть вночі на Лівобережжі, а також місцями у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях.
Вдень опади ймовірні на Волині та Рівненщині. На решті території - без істотних опадів.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 7-12°, вдень 15-20°. У південних областях повітря прогріється до 19-24°.
У Карпатах прохолодніше: вночі 3-8°, вдень 11-16°.
Погода в Києві та області
У Києві та області 25 серпня переважно без опадів, лише вночі місцями можливий дощ.
У столиці температура вночі 10-12°, вдень 18-20°. По області - від 7 до 12° вночі та 15–20° вдень.
Нагадаємо, що сьогодні у День Незалежності в Україні очікується мінлива погода. У багатьох областях пройдуть дощі з грозами.
Дощі та місцями грози накриють Київщину, Житомирщину, Волинь, Львівщину та Прикарпаття. На заході можливі локальні зливи.