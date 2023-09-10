Погода залишає Україні 30-45 днів для завершення контрнаступу, - генерал США

Активна фаза контрнаступ українських військ може тривати ще 30-45 днів. Після цього наступ ускладнить погода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі в інтерв'ю BBC.
На думку Міллі, восени українським військовим буде важче маневрувати, тому наступальні дії можуть сповільнитися.
"Важкі бої все ще продовжуються. Українці б'ються і послідовно просуваються. Залишилася ще деяка кількість часу, ймовірно, близько 30-45 днів придатної для боїв погоди, тож українці поки що не закінчили. Бої ще не закінчилися. [ЗСУ] поки що не закінчили бойову фазу того, що вони запланували", - сказав генерал.
Міллі наголосив, що і раніше говорив про тривалість та складність війни.
"Я від самого початку говорив, що ця війна буде довгою, повільною, важкою і пов'язаною з великою кількістю жертв. Так і відбувається", - підсумував американський генерал.
За останніми зведеннями Генштабу ЗСУ, зараз українські захисники продовжують наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
Сили оборони повідомили, що воїни просунулися ще на 1,5 км у районі Роботиного у Запорізькій області. Також тривають активні бої південніше Бахмута, який поки контролюють окупанти.
Попри заяви Міллі, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що контрнаступ ЗСУ продовжуватиметься і в холодний період.
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