Погода на вихідні: в Україну знов повертається тепло

У п’ятницю, суботу та неділю, 12-14 листопада, опадів на території України не передбачається. Вночі та вранці у західних та південних областях місцями очікується туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, в Україні переважатиме малохмарна та стабільна погода. Проте у західних та східних областях вночі очікується до 3 градусів морозу. В решті регіонів стовпчики термометрів вночі покажуть 0...+2 градуси.

Погода на 12 листопада

Зокрема, 12 листопада вночі та вранці в західних та південних областях очікується місцями туман. Температура вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, в Карпатському регіоні до 3 градусів морозу; вдень 8-10 градусів тепла; на півдні країни, Прикарпатті та Закарпатті до 13 градусів тепла.

Фото: прогноз на 12 листопада

Погода на 13 листопада

13 листопада температура в західних і північних областях вночі від 3 градусів морозу до 1 градусу тепла, в Карпатському регіоні до 3 градусів морозу; вдень 5-10 градусів тепла, на півдні країни, Прикарпатті та Закарпатті до 11 градусів тепла.

Фото: прогноз на 13 листопада

Погода на 14 листопада

14 листопада температура в західних, східних і північних областях вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в Карпатському регіоні до 3 градусів морозу; вдень 4-11 градусів тепла, на півдні країни, Прикарпатті та Закарпатті до 11 градусів тепла.

Фото: прогноз на 14 листопада