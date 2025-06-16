Погода в Україні сьогодні: де дощитиме, а де буде тепло до +26

В Україні сьогодні, 16 червня, буде переважно сухо та помірно тепло. Короткочасні дощі прогнозують лише на лівобережжі країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні, за прогнозами синоптиків, лише на лівобережній частині Україн короткочасні дощі. На решті території країни без опадів.
Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вдень буде у межах від +21 до +26 градусів. У східних областях через дощі буде прохолодніше - від +18 до +23.
У Києві сьогодні, як і по всій Україні, мінлива хмарність. Опади не прогнозуються. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів у столиці покажуть вдень +23 +25 градусів, а у Київській області +21 +26 градусів.
Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, як війна в Україні пришвидшує зміну клімату. Вони відбуваються через збільшення викидів парникових газів в атмосферу. Зміни стосуються не лише України, вони мають світовий масштаб.
Більше про загрозу природних катаклізмів, зміну клімату та танення льодовиків - в інтерв'ю РБК-Україна.
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