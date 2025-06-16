Погода в Україні сьогодні: де дощитиме, а де буде тепло до +26

Погода в Україні

Сьогодні, за прогнозами синоптиків, лише на лівобережній частині Україн короткочасні дощі. На решті території країни без опадів.

Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах від +21 до +26 градусів. У східних областях через дощі буде прохолодніше - від +18 до +23.



Погода у Києві

У Києві сьогодні, як і по всій Україні, мінлива хмарність. Опади не прогнозуються. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у столиці покажуть вдень +23 +25 градусів, а у Київській області +21 +26 градусів.

