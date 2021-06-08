Погода в Україні не покращується. Синоптики попередили про грози

Погода в Україні 8 червня не покращується. В країні другий день поспіль йдуть сильні дощі.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій , посилаючись на УкрГідрометцентр.

Зазначимо, що в Україні літо почалось з сильних злив та грози. Така погода в країні була і весною. Деякі міста, такі як Маріуполь, Житомир, Севастополь, затопило.

Температура повітря у більшості областей буде від +21 до +25.

Сьогодні вдень в Україні грози (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, погода в Україні найближчими днями очікується літня, але грози та дощі накриють всю територію країни. Температура повітря буде підніматися у всіх областях.

Зазначимо, погода в Україні буде дуже дощовою через циклон з атмосферними фронтами, що забезпечуватиме вологу і відносно теплу погоду протягом наступного тижня.

Крім того, минулого тижня у Маріуполі йшов проливний дощ, заливаючи будинки і вулиці водою у всіх районах міста. Рясні опади затопили квартири в багатоповерхівках.