Погода в Украине сегодня существенно улучшится: где именно
Погода в Украине сегодня, 19 августа будет сухой и солнечной почти по всей территории. Только на востоке и частично юге все еще будут идти дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня переменная облачность. В восточных и юго-восточных областях кратковременные дожди (ночью местами) и грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков
При этом ночью и утром в большинстве южных и центральных областей местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +15 +17, днем +25 +29 градусов;
- на западе ночью +14 +18 градусов, а днем +27 +35;
- в восточных областях ночью +17 +20, днем +27 +30 градусов;
- на юге страны ночью +18 +20 градусов, а днем +28 +30;
- в центральных областях ночью +15 +18, днем +27 +29 градусов.
Погода в Киеве
Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, а днем +28 +30.
Напомним, ранее синоптики предупреждали о грозах, местами граде и шквалах в некоторых областях.
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