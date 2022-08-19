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Погода в Україні сьогодні суттєво покращиться: де саме

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Україна, П'ятниця 19 серпня 2022 07:00
Погода в Україні сьогодні суттєво покращиться: де саме Фото: погода в Україні 19 серпня суттєво покращиться (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 19 серпня буде сухою та сонячною майже по всій території. Лише на сході та частково півдні все ще йтимуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні мінлива хмарність. У східних та південно-східних областях короткочасні дощі (вночі місцями) та грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів

При цьому вночі та вранці у більшості південних та центральних областей подекуди туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +15 +17, вдень +25 +29 градусів;
  • на заході вночі +14 +18 градусів, а вдень +27 +35;
  • у східних областях вночі +17 +20, вдень +27 +30 градусів;
  • на півдні країни вночі +18 +20 градусів, а вдень +28 +30;
  • у центральних областях вночі +15 +18, вдень +27 +29 градусів.

Погода в Україні сьогодні суттєво покращиться: де саме

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +28 +30.

Погода в Україні сьогодні суттєво покращиться: де саме

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про грози, місцями град та шквали у деяких областях.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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