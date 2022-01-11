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Погода ухудшится. Синоптики предупредили украинцев

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили о непогоде в Украине. Сегодня снова на дорогах гололедица, а в горах - угроза схода лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня и завтра на дорогах страны, кроме южной части, гололедица (I уровень опасности, желтый). В Киевской области и в столице 10-12 января на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Кроме того, на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

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Погода в Украине