Погода погіршиться. Синоптики попередили українців

Синоптики попередили про негоду в Україні. Сьогодні знову на дорогах ожеледиця, а в горах - загроза сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

Сьогодні і завтра на дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). У Київській області та у столиці 10-12 січня на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Такі погоді умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Крім того, на високогір’ї східної частини Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).