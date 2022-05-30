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Погода ухудшится: сегодня в Украину пришел новый циклон

Фото: сегодня в Украине ожидаются грозовые дожди и шквалы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 30 мая в Украину придет циклон с атмосферными фронтами, поэтому в большинстве регионов погода ухудшится. Ожидаются дожди, грозы, местами шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине умеренный дождь, ночью в большинстве западных, Винницкой и Житомирской областях, днем в Черниговской области значительный дождь, местами грозы.

При этом в восточных и большинстве южных областей без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, в западных областях с переходом на западный, 5-10 м/с, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/сек.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +9 +13, днем +21 +23 градуса;
  • на западе ночью +11 +13 градусов, а днем +20 +23;
  • в восточных областях ночью +10 +14, днем +26 +29 градусов;
  • на юге страны ночью +11 +16 градусов, а днем +20 +28;
  • в центральных областях ночью +12 +14, днем +25 +28 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице пройдут кратковременные дожди с грозами, иногда возможны сильные порывы ветра. Столбики термометров ночью покажут +12 +14, а днем поднимутся до +21, +23 градусов.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие дни станет жаркой. Столбики термометров поднимутся за +30 градусов.

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