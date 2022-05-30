Погода погіршиться: сьогодні в Україну прийшов новий циклон

Сьогодні, 30 травня в Україну зайде циклон з атмосферними фронтами, тому в більшості регіонів погода погіршиться. Очікуються дощі, грози, місцями шквали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в Україні помірний дощ вночі у більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях, вдень у Чернігівській області значний дощ, місцями грози.
При цьому в східних та більшості південних областей без опадів. Вітер переважно південно-східний, у західних областях з переходом на західний, 5-10 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці пройдуть короткочасні дощі з грозами, іноді можливі сильні пориви вітру. Стовпчики термометрів вночі покажуть +12 +14, а вдень піднімуться до +21, +23 градусів.
Раніше повідомлялося, що погода в Україні найближчими днями стане спекотною. Стовпчики термометрів піднімуться за +30 градусів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.