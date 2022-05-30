Погода погіршиться: сьогодні в Україну прийшов новий циклон

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні помірний дощ вночі у більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях, вдень у Чернігівській області значний дощ, місцями грози.

При цьому в східних та більшості південних областей без опадів. Вітер переважно південно-східний, у західних областях з переходом на західний, 5-10 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +9 +13, вдень +21 +23 градуси;

на заході вночі +11 +13 градусів, а вдень +20 +23;

у східних областях вночі +10 +14, вдень +26 +29 градусів;

на півдні країни вночі +11 +16 градусів, а вдень +20 +28;

у центральних областях вночі +12 +14, вдень +25 +28 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці пройдуть короткочасні дощі з грозами, іноді можливі сильні пориви вітру. Стовпчики термометрів вночі покажуть +12 +14, а вдень піднімуться до +21, +23 градусів.