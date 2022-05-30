Погода ухудшится: сегодня в Украину пришел новый циклон
Сегодня, 30 мая в Украину придет циклон с атмосферными фронтами, поэтому в большинстве регионов погода ухудшится. Ожидаются дожди, грозы, местами шквалы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня в Украине умеренный дождь, ночью в большинстве западных, Винницкой и Житомирской областях, днем в Черниговской области значительный дождь, местами грозы.
При этом в восточных и большинстве южных областей без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, в западных областях с переходом на западный, 5-10 м/с, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/сек.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +9 +13, днем +21 +23 градуса;
- на западе ночью +11 +13 градусов, а днем +20 +23;
- в восточных областях ночью +10 +14, днем +26 +29 градусов;
- на юге страны ночью +11 +16 градусов, а днем +20 +28;
- в центральных областях ночью +12 +14, днем +25 +28 градусов.
Погода в Киеве
Сегодня в столице пройдут кратковременные дожди с грозами, иногда возможны сильные порывы ветра. Столбики термометров ночью покажут +12 +14, а днем поднимутся до +21, +23 градусов.
Ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие дни станет жаркой. Столбики термометров поднимутся за +30 градусов.
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