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Погода погіршиться: сьогодні в Україну прийшов новий циклон

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Україна, Понеділок 30 травня 2022 07:00
Погода погіршиться: сьогодні в Україну прийшов новий циклон Фото: сьогодні в Україні очікуються грозові дощі та шквали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 травня в Україну зайде циклон з атмосферними фронтами, тому в більшості регіонів погода погіршиться. Очікуються дощі, грози, місцями шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні помірний дощ вночі у більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях, вдень у Чернігівській області значний дощ, місцями грози.

При цьому в східних та більшості південних областей без опадів. Вітер переважно південно-східний, у західних областях з переходом на західний, 5-10 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +9 +13, вдень +21 +23 градуси;
  • на заході вночі +11 +13 градусів, а вдень +20 +23;
  • у східних областях вночі +10 +14, вдень +26 +29 градусів;
  • на півдні країни вночі +11 +16 градусів, а вдень +20 +28;
  • у центральних областях вночі +12 +14, вдень +25 +28 градусів.

Погода погіршиться: сьогодні в Україну прийшов новий циклон

Погода в Києві

Сьогодні в столиці пройдуть короткочасні дощі з грозами, іноді можливі сильні пориви вітру. Стовпчики термометрів вночі покажуть +12 +14, а вдень піднімуться до +21, +23 градусів.

Погода погіршиться: сьогодні в Україну прийшов новий циклон

Раніше повідомлялося, що погода в Україні найближчими днями стане спекотною. Стовпчики термометрів піднімуться за +30 градусів.

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