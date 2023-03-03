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Погода на сьогодні. Синоптик розповіла, де чекати сніг

Фото: синоптик розповіла, де чекати сніг сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 3 березня, в більшості областей України переважатиме суха погода - без істотних опадів. Хіба ввечері у Сумській області ймовірний невеликий мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Вітер повіватиме з заходу, у північній частині буде рвучким, некомфортним", - розповіла вона.

При цьому, за словами Діденко, температура повітря залишається без особливих змін.

"Протягом дня п'ятниці очікується +3...+7 градусів, у південній частині та на Закарпатті +6....+9 градусів", - додала вона.

Погода в Києві

У столиці опадів не очікується. Температура повітря протягом дня становитиме в Києві близько +5 градусів.

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