Погода на сьогодні. Синоптик розповіла, де чекати сніг
Сьогодні, 3 березня, в більшості областей України переважатиме суха погода - без істотних опадів. Хіба ввечері у Сумській області ймовірний невеликий мокрий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Вітер повіватиме з заходу, у північній частині буде рвучким, некомфортним", - розповіла вона.
При цьому, за словами Діденко, температура повітря залишається без особливих змін.
"Протягом дня п'ятниці очікується +3...+7 градусів, у південній частині та на Закарпатті +6....+9 градусів", - додала вона.
Погода в Києві
У столиці опадів не очікується. Температура повітря протягом дня становитиме в Києві близько +5 градусів.
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