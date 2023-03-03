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Погода на сегодня. Синоптик рассказала, где ждать снег

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Украина, Пятница 03 марта 2023 07:00
Погода на сегодня. Синоптик рассказала, где ждать снег Фото: синоптик рассказала, где ждать снег сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 3 марта, в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода - без существенных осадков. Разве что вечером в Сумской области возможен небольшой мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Ветер будет повевать с запада, в северной части будет порывистым, некомфортным", - рассказала она.

При этом, по словам Диденко, температура воздуха остается без особых изменений.

"В течение дня пятницы ожидается +3...+7 градусов, в южной части и в Закарпатье +6...+9 градусов", - добавила она.

Погода в Киеве

В столице осадков не ожидается. Температура воздуха в течение дня составит в Киеве около +5 градусов.

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