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Погода сильно зміниться. Синоптик дала прогноз на найближчі дні

Фото: синоптик дала прогноз погоди на найближчі дні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Погода найближчими днями буде змінюватись швидко та кардинально. Якщо ще в четвер варто очікувати дощ, мокрий сніг та мороз, то вже в понеділок стовпчики термометрів покажуть до +8 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Четвер

8 грудня мокрий сніг очікується у центрі, на сході України. Дощ місцями - у південній частині.

"На півночі та на у Вінницькій області - щільні постфронтальні хмари.Сонячні прояснення, без опадів - у західних областях", - розповіла синоптик.

За її словами, вітер поступово стихатиме, залишиться рвучким лише в східній частині.

"Повітря заходить до нас явно тепліше - завтра повсюди близько нуля, вдень навіть з невеликими "плюсами", на півдні +5...+9, в Криму до +14 градусів", - додала вона.

П'ятниця

9 грудня в Україні буде мокрий сніг, дощ, сірі хмари і "чудове сонце".

"У Києві в п‘ятницю залишиться лише хмарність - опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься поблизу нуля", - розповіла Діденко.

Вихідні та понеділок

За даними синоптика, вихідними та в найближчий понеділок потепліє до +4...+8 градусів.

Як повідомлялося, у середу, 7 грудня, у Києві йде сильний сніг. Водіїв просять не виїжджати без потреби.

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