Погода сильно зміниться. Синоптик дала прогноз на найближчі дні

Четвер

8 грудня мокрий сніг очікується у центрі, на сході України. Дощ місцями - у південній частині.

"На півночі та на у Вінницькій області - щільні постфронтальні хмари.Сонячні прояснення, без опадів - у західних областях", - розповіла синоптик.

За її словами, вітер поступово стихатиме, залишиться рвучким лише в східній частині.

"Повітря заходить до нас явно тепліше - завтра повсюди близько нуля, вдень навіть з невеликими "плюсами", на півдні +5...+9, в Криму до +14 градусів", - додала вона.

П'ятниця

9 грудня в Україні буде мокрий сніг, дощ, сірі хмари і "чудове сонце".

"У Києві в п‘ятницю залишиться лише хмарність - опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься поблизу нуля", - розповіла Діденко.

Вихідні та понеділок

За даними синоптика, вихідними та в найближчий понеділок потепліє до +4...+8 градусів.