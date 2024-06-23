Погода сильно испортится. Где не ждать ливней сегодня

Сегодня, 23 июня, погода в Украине сильно испортится. Ливни с грозой и шквалами возможны в ряде регионов, в том числе в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Облачно с прояснениями. Днем в Украине, кроме Волынской, Луганской, Донецкой и южных областей, кратковременные дожди, грозы в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Черниговской областей град и шквалы 15-20 м/с.

"В Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях на протяжении суток сильные дожди", - рассказали синоптики.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем ​​29-34°, в западных и северных областях 23-28°, в Карпатах 18-23°.

Важно!

23 июня в западных, днем ​​и северных, центральных и Харьковской областях грозы, в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Черниговской областей град и шквалы 15-20 м/с; днем ​​в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях дождь.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем ​​23-28°; в Киеве днем ​​25-27°.

Погода в Украине 23 июня (facebook.com/UkrHMC)