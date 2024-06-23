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Погода сильно испортится. Где не ждать ливней сегодня

Украина, Воскресенье 23 июня 2024 07:00
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Погода сильно испортится. Где не ждать ливней сегодня Фото: какой будет погода в Украине 23 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 23 июня, погода в Украине сильно испортится. Ливни с грозой и шквалами возможны в ряде регионов, в том числе в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. Днем в Украине, кроме Волынской, Луганской, Донецкой и южных областей, кратковременные дожди, грозы в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Черниговской областей град и шквалы 15-20 м/с.

"В Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях на протяжении суток сильные дожди", - рассказали синоптики.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем ​​29-34°, в западных и северных областях 23-28°, в Карпатах 18-23°.

Важно!

23 июня в западных, днем ​​и северных, центральных и Харьковской областях грозы, в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Черниговской областей град и шквалы 15-20 м/с; днем ​​в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях дождь.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем ​​23-28°; в Киеве днем ​​25-27°.

Погода сильно испортится. Где не ждать ливней сегодня

Погода в Украине 23 июня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Синоптики предупреждали о ряде опасных погодных "сюрпризов" в некоторых регионах страны в течение субботы и воскресенья, 22-23 июня.

В течение субботы и воскресенья во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается и повышение уровня воды на реках бассейнов Днестра и Сяна.

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