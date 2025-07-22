Погода шокує контрастами: синоптик дала прогноз на 22 липня

А ось на сході та у центрі стовпчик термометра сьогодні показуватиме від +32 до +36 градусів. У північних областях до +32 градусів. У центральній частині буде трохи свіжіше буде - +29 градусів.

"Спека омине західну частину України, у вівторок там +24+28 градусів", - пише Діденко.

Однак на заході сьогодні очікуються грозові дощі, які впродовж дня і до вечора вівторка дійдуть до північних областей, центральної частини. А також дощі з грозами ймовірні завтра на Одещині та Миколаївщині.

"Уважно! При грозах можливі сильні зливи, шквалисте посилення вітру і град! На решті території України - без опадів", - зауважила синоптик.

У Києві сьогодні можлива спека, адже вдень прогнозується до +30 градусів. Більшу частину доби буде суха погода, проте ввечері у вівторок в столиці - грозові дощі. зі злива та шквалами.

"Спеку в середині тижня трохи попустить, проте на завершення тижня знову спека "підкрутить" градуси. Південь України, значна частина сходу та Дніпропетровщина спеки навряд чи позбудуться прийдешніми днями", - прогнозує Діденко