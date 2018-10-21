Погода на сегодня: на западе и востоке ожидаются дожди, температура до +19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве без осадков, температура днем до +14

Погода на сегодня: 21 октября 2018 на большинстве территории Украины облачно, в западных и восточных регионах возможны осадки, температура воздуха прогреется от +11 до +19. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным украинских синоптиков, на западе Украины ожидаются дожди, температура воздуха днем от +11 до +16. Ночью в западных областях - от +3 до +8.

На севере температура днем от +11 до +14, ночью от +4 до +6.

В центре без осадков, днем от +12 до +15, ночью от +5 до +8.

В восточных регионах ожидаются осадки, дневная температура составит от +16 до +19, ночью от +6 до +10.

На юге днем от +15 до +19, ночью от +8 до +10. В Крыму также без осадков, днем до +18, ночью - до +11.

Фото: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 21 октября дождей не ожидается, днем от +12 до +14, ночью от +6 до +8. Ветер северный, 2-4 м/сек.

Фото: прогноз погоды в Киеве на сегодня