Погода на сьогодні: на заході та сході очікуються дощі, температура до +19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, температура вдень до +14

Погода на сьогодні: 21 жовтня 2018 на більшості території України хмарно, в західних та східних регіонах можливі опади, температура повітря прогріється від +11 до +19. Про це передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними українських синоптиків, на заході України очікуються дощі, температура повітря вдень від +11 до +16. Вночі в західних областях - від +3 до +8.

На півночі температура вдень від +11 до +14, вночі від +4 до +6.

У центрі без опадів, вдень від +12 до +15, вночі від +5 до +8.

У східних регіонах очікуються опади, денна температура становитиме від +16 до +19, вночі від +6 до +10.

На півдні вдень від +15 до +19, вночі від +8 до +10. У Криму також без опадів, удень до +18, вночі - до +11.

Фото: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 21 жовтня дощів не очікується, вдень від +12 до +14, вночі від +6 до +8. Вітер північний, 2-4 м/сек.

Фото: прогноз погоди в Києві на сьогодні