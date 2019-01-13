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Погода на сьогодні: на заході України сніг, вдень до -3

Новини » Суспільство    13.01.2019 - 10:00
Погода на сьогодні: на заході України сніг, вдень до -3
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві невеликий сніг, вдень від +1 до -1

Погода на сьогодні: 13 січня 2019 року в західних областях країни очікується сніг, температура повітря вдень місцями опуститься до -3. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході сьогодні очікується сніг у всіх областях, температура повітря вдень від +1 до -2 градусів, вночі від -2 до -9. На півночі України місцями сніг, вдень від -1 до -3, вночі від -4 до -6. У центрі країни переважно без опадів, сніг очікується лише у Вінницькій та Київській областях, вдень від +1 до -3, вночі від -3 до -7.

У східних областях вдень без опадів і від 0 до -3, вночі від -4 до -10. На півдні сонячно і без опадів, температура вдень від +1 до -2 градуси, вночі від -4 до -6. У Криму також сонячно, вдень від -1 до +1, вночі від -4 до -6.

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