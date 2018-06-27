Погода на сегодня: в Украине дожди, температура до +35

В Киеве днем от +27 до +29

Погода на сегодня: 27 июня 2018 года практически на всей территории Украины ожидаются дожди, температура воздуха поднимется до +35. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе преимущественно дожди, температура воздуха днем составит от +23 до +28. На севере осадки ожидаются только в Киевской области, днем от +27 до +30, в центральной части от +27 до +34. На востоке дожди пройдут только в Харьковской области, дневная температура от +32 до +35. На юге днем от +28 до +35, в Крыму до +34.

Фото: прогноз погоды на 27 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +27 до +29, ночью от +15 до +17. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью в Киеве без осадков, днем пройдут дожди.

Фото: погода в Киеве и области