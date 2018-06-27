Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +35

У Києві вдень від +27 до +29

Погода на сьогодні: 27 червня 2018 року практично на всій території України очікуються дощі, температура повітря підніметься до +35. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході переважно дощі, температура повітря вдень становитиме від +23 до +28. На півночі опади очікуються тільки в Київській області, вдень від +27 до +30, у центральній частині від +27 до +34. На сході дощі пройдуть тільки в Харківській області, денна температура від +32 до +35. На півдні вдень від +28 до +35, у Криму до +34.

Фото: прогноз погоди на 27 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +27 до +29, вночі від +15 до +17. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі в Києві без опадів, вдень пройдуть дощі.

Фото: погода в Києві та області