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Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +35

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 08:00
Фото: в Україні очікуються дощі (РБК-Україна)
Фото: в Україні очікуються дощі (РБК-Україна)

У Києві вдень від +27 до +29

Погода на сьогодні: 27 червня 2018 року практично на всій території України очікуються дощі, температура повітря підніметься до +35. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході переважно дощі, температура повітря вдень становитиме від +23 до +28. На півночі опади очікуються тільки в Київській області, вдень від +27 до +30, у центральній частині від +27 до +34. На сході дощі пройдуть тільки в Харківській області, денна температура від +32 до +35. На півдні вдень від +28 до +35, у Криму до +34.

Фото: прогноз погоди на 27 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +27 до +29, вночі від +15 до +17. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі в Києві без опадів, вдень пройдуть дощі.

Фото: погода в Києві та області

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Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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