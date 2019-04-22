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В Украине сегодня ожидается потепление

Новости » Общество    22.04.2019 - 08:00
В Украине сегодня ожидается потепление
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем от +15 до +17

Погода в Украине 22 апреля 2019 будет теплой, в западных регионах ожидаются осадки, температура воздуха днем до +17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе пройдут дожди, днем от +13 до +17, ночью от +2 до +5. На севере облачно с прояснением, днем от +14 до +17, а ночью от +1 до +3. В центре сухо и облачно, днем от +14 до +17, ночью от 0 до +5.

На востоке также облачно, днем от +13 до +16, ночью от 0 до +3. На юге днем от +14 до +16, ночью от +1 до +4. В Крыму без осадков, днем от +14 до +16, ночью от +3 до +5.

В Украине сегодня ожидается потепление

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 22 апреля без осадков, днем от +15 до +17, ночью от +3 до +5, ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

 

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