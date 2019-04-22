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В Україні сьогодні очікується потепління

Новини » Суспільство    22.04.2019 - 08:00
В Україні сьогодні очікується потепління
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від +15 до +17

Погода в Україні 22 квітня 2019 буде теплою, у західних регіонах очікуються опади, температура повітря вдень до +17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході пройдуть дощі, вдень від +13 до +17, вночі від +2 до +5. На півночі хмарно з проясненням, вдень від +14 до +17, а вночі від +1 до +3. У центрі сухо і хмарно, вдень від +14 до +17, вночі від 0 до +5.

На сході також хмарно, вдень від +13 до +16, вночі від 0 до +3. На півдні вдень від +14 до +16, вночі від +1 до +4. У Криму без опадів, вдень від +14 до +16, вночі від +3 до +5.

В Україні сьогодні очікується потепління

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 22 квітня без опадів, вдень від +15 до +17, вночі від +3 до +5, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

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