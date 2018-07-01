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Интервью

В Ивано-Франковской области наводнение подтопило 190 домов

НовостиПроисшествия    01.07.2018 - 11:22
Фото: наводнение в Ивано-Франковской области (kurs.if.ua)
Фото: наводнение в Ивано-Франковской области (kurs.if.ua)

Работы по откачке воды продолжаются

В связи с выпадение осадков в виде дождя, местами очень сильного, на территории Ивано-Франковской области подтоплено 190 жилых, административных и производственных домов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"Всего подтоплено 190 жилых, административных и производственных домов, 1324 приусадебные участки, размыты на реках - 9 участков берега, 5 берегоукреплений, 1 дамба, повреждено 8 автомобильных мостов и 1 пешеходный, соединяющих сельские местные дороги с частными приусадебными участками. Проезд поврежденными мостами обеспечен. Разрушены 5 автомобильных дорог, сообщение с жилыми домами в наличии по другим улицам данных населенных пунктов, повреждены - 25 участков автодорог", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8:00 1 июля наблюдались подтопления в городе Калуш, поселке Богородчаны, в Рожнятовском, Долинском и Кольском районах, а также на территории Яремчанского городского совета.

К проведению работ по откачке воды привлекли 11 единиц техники и 48 спасателей личного состава подразделений У ГСЧС в области. Они откачали 900 м куб. воды.

Работы по откачке воды продолжаются. Частично подтопленными остаются отдельные подвальные помещения жилых домов.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за затопления жилых домов в Чернигове около полсотни горожан нуждаются в отселении.

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Теги публикации: Ивано-Франковск, наводнение, гроза  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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