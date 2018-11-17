Погода на сегодня: на востоке и юге снег, температура до +7

Фото: в Украине местами снег (pixabay.com)

В Киеве днем до +2

Погода на сегодня: 17 ноября 2018 на востоке и местами юге Украины ожидается снег, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем от 0 до +7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в западных областях без осадков, температура воздуха днем от 0 до +7, ночью от -3 до -7. На севере тоже солнечно и без осадков, днем от 0 до +4, ночью от -4 до -9.

В центральной части днем от -1 до +4, ночью от -3 до -6. На востоке в Донецкой и Луганской областях пройдет снег, днем от +1 до +3, ночью от -3 до -5. На юге снег пройдет в Запорожской и Херсонской областях, температура днем от 0 до +2, ночью от 0 до +2.

В Крыму днем от +3 до +5, ночью от +2 до +4, возможны дожди.

Фото: погода в Украине 17 ноября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 17 ноября без осадков, днем от 0 до +2, ночью от -4 до -6. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области



