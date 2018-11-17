Погода на сьогодні: на сході і півдні сніг, температура до +7

Фото: в Україні місцями сніг (pixabay.com)

У Києві вдень до +2

Погода на сьогодні: 17 листопада 2018 на сході та півдні України місцями очікується сніг, на решті території без опадів, температура повітря вдень від 0 до +7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від 0 до +7, вночі від -3 до -7. На півночі теж сонячно і без опадів, вдень від 0 до +4, вночі від -4 до -9.

В центральній частині вдень від -1 до +4, вночі від -3 до -6. На сході в Донецькій і Луганській областях пройде сніг, вдень від +1 до +3, вночі від -3 до -5. На півдні сніг пройде в Запорізькій та Херсонській областях, температура вдень від 0 до +2, вночі від 0 до +2.

У Криму вдень від +3 до +5, вночі від +2 до +4, можливі дощі.

Фото: погода в Україні 17 листопада

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 17 листопада без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -4 до -6. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві і області