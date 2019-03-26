Погода на сегодня: Украину накроют дожди с мокрым снегом

Фото: погода в Украине будет дождливой (РБК-Украина)

Погода в Украине 26 марта будет холодной и дождливой

Погода на сегодня: 26 марта в Украине дожди, на западе и севере с мокрым снегом, температура воздуха днем поднимется до +13. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе дожди с мокрым снегом, днем от +4 до +11, ночью от 0 до +6. На севере тоже пройдут дожди с мокрым снегом, днем от +6 до +8, а ночью от 0 до +3. В центре дожди, днем от +7 до +9, ночью от +1 до +4.

На востоке днем от +7 до +9, ночью от +2 до +4. На юге пройдут дожди, днем от +10 до +12, ночью от +2 до +5. В Крыму днем от +11 до +13, ночью от +1 до +3.

Отметим, ранее сообщалось, что погода в Украине на этой неделе ожидается переменчивая, в середине резко похолодает.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 26 марта пройдут дожди с мокрым снегом, днем от +6 до +8, ночью от 0 до +2, ветер западный 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области