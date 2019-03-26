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Погода на сьогодні: Україну накриють дощі з мокрим снігом

Новини » Суспільство    26.03.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: Україну накриють дощі з мокрим снігом
Фото: погода в Україні буде дощовим (РБК-Україна)

Погода в Україні 26 березня буде холодною і дощовою

Погода на сьогодні: 26 березня в Україні дощі, на заході і півночі з мокрим снігом, температура повітря вдень підніметься до +13. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході дощі з мокрим снігом, вдень від +4 до +11, вночі від 0 до +6. На півночі також пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень від +6 до +8, а вночі від 0 до +3. У центрі дощі, вдень від +7 до +9, вночі від +1 до +4.

На сході вдень від +7 до +9, вночі від +2 до +4. На півдні пройдуть дощі, вдень від +10 до +12, вночі від +2 до +5. У Криму вдень від +11 до +13, вночі від +1 до +3.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що погода в Україні цього тижня очікується мінлива, в середині різко похолодає.

Погода на сьогодні: Україну накриють дощі з мокрим снігом

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 26 березня пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень від +6 до +8, вночі від 0 до +2, вітер західний 7-12 м/с.

Погода на сьогодні: Україну накриють дощі з мокрим снігом

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