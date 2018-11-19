Погода на сегодня: в Украине снег с дождем, температура до +9

Иллюстративное фото (facebook.com/Odessavfoto)

В Киеве днем до +2

Погода на сегодня: 19 ноября 2018 в Украине преимущественно снег с дождем, без осадков на севере и местами на западе и востоке, температура воздуха днем от 0 до +9. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в западных областях снег, местами с дождем, без осадков в Ровенской и Волынской областях, температура воздуха днем от 0 до +6, ночью от -2 до -6. На севере солнечно и без осадков, днем от 0 до +3, ночью от -4 до -8.

В центральной части снег, днем от 0 до +3, ночью от -3 до -7. На востоке без осадков в Харьковской и Луганской областях, днем от +1 до +3, ночью от -5 до -8; на юге пройдут дожди, температура днем от +2 до +6, ночью от -1 до -3. В Крыму днем от +7 до +9, ночью от 0 до +2.

Фото: погода в Украине 19 ноября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 19 ноября без осадков, днем от 0 до +2, ночью от -4 до -6. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области