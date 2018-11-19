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Погода на сьогодні: в Україні сніг з дощем, температура до +9

Новини » Суспільство    19.11.2018 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні сніг з дощем, температура до +9
Ілюстративне фото (facebook.com/Odessavfoto)

У Києві вдень до +2

Погода на сьогодні: 19 листопада 2018 в Україні переважно сніг з дощем, без опадів на півночі та місцями на заході та сході, температура повітря вдень від 0 до +9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західних областях сніг, місцями з дощем, без опадів в Рівненській і Волинській областях, температура повітря вдень від 0 до +6, вночі від -2 до -6. На півночі сонячно і без опадів, вдень від 0 до +3, вночі від -4 до -8.

У центральній частині сніг, вдень від 0 до +3, вночі від -3 до -7. На сході без опадів в Харківській і Луганській областях, вдень від +1 до +3, вночі від -5 до -8; на півдні пройдуть дощі, температура вдень від +2 до +6, вночі від -1 до -3. У Криму вдень від +7 до +9, вночі від 0 до +2.

Погода на сьогодні: в Україні сніг з дощем, температура до +9

Фото: погода в Україні 19 листопада

Погода в Києві на сьогодні

У столиці України 19 листопада без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -4 до -6. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні сніг з дощем, температура до +9

Фото: погода в Києві та області
 

 

 

Синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні
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