Погода на сегодня: в Украине преимущественно дожди с грозами, температура до +29

В Киеве ожидается дождь, возможно, гроза, днем от +21 до +23

Погода на сегодня: 17 июля 2018 года почти во всех областях Украины ожидаются дожди, без осадков только на юге, температура воздуха поднимется до +29. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на западе ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем составит от +22 до +24. На севере также пройдут грозовые дожди, днем от +21 до +24, в центральной части дожди, местами грозы, от +22 до +24. На востоке дневная температура от +24 до +28. На юге без осадков, днем от +27 до +29, в Крыму также без осадков, до +28.

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем ожидаются дожди, возможны грозы, температура днем от +21 до +23, ночью от +15 до +17.