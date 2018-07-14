Погода на сегодня: в Украине преимущественно дожди, температура до +31

В Киеве днем от +24 до +26

Погода на сегодня: 14 июля 2018 года почти во всех областях Украины ожидаются дожди, без осадков только на юге, температура воздуха поднимется до +31. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на западе ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем составит от +19 до +25. На севере также пройдут грозовые дожди, днем от +24 до +27, в центральной части от +25 до +28. На востоке дневная температура от +28 до +31. На юге без осадков, днем от +28 до +31, в Крыму до +30.

Фото: прогноз погоды на 14 июля

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем ожидаются дожди с грозами, температура днем от +24 до +26, ночью от +16 до +18. Ветер западный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области