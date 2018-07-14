Погода на сьогодні: в Україні переважно дощі, температура до +31

У Києві вдень від +24 до +26

Погода на сьогодні: 14 липня 2018 року майже у всіх областях України очікуються дощі, без опадів лише на півдні, температура повітря підніметься до +31. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході очікуються дощі з грозами, температура повітря вдень становитиме від +19 до +25. На півночі також пройдуть грозові дощі, вдень від +24 до +27, у центральній частині від +25 до +28. На сході денна температура від +28 до +31. На півдні без опадів, вдень від +28 до +31, у Криму до +30.

Фото: прогноз погоди на 14 липня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень очікуються дощі з грозами, температура вдень від +24 до +26, вночі від +16 до +18. Вітер західний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області