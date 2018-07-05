Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура до +29

В Киеве днем от +25 до +27

Погода на сегодня: 5 июля 2018 года на территории Украины преимущественно без осадков, только на западе ожидаются дожди, температура воздуха поднимется до +29. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе ожидаются дожди, температура воздуха днем составит от +24 до +28. На севере днем от +24 до +27, в центральной части от +25 до +27. На востоке дневная температура от +26 до +28. На юге днем от +27 до +29, в Крыму до +29 и без осадков.

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +25 до +27, ночью от +13 до +15.