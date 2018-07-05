Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, температура до +29

У Києві вдень від +25 до +27

Погода на сьогодні: 5 липня 2018 року на території України переважно без опадів, лише на заході очікуються дощі, температура повітря підніметься до +29. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході очікуються дощі, температура повітря вдень становитиме від +24 до +28. На півночі вдень від +24 до +27, у центральній частині від +25 до +27. На сході денна температура від +26 до +28. На півдні вдень від +27 до +29, у Криму до +29 і без опадів.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +25 до +27, вночі від +13 до +15.