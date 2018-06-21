Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура до +34

В Киеве днем от +29 до +31

Погода на сегодня: 21 июня 2018 года на западе Украины пройдут дожди, на остальной территории сухо, осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до +34. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе пройдут дожди, температура воздуха днем составит от +26 до +31. На севере без осадков, днем от +27 до +31, в центральной части от +28 до +31. На востоке дневная температура от +28 до +31. На юге днем от +29 до +34, в Крыму до +34.

Фото: погода 21 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +29 до +31, ночью от +16 до +18. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ночью и днем в Киеве осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области