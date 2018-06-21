Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, температура до +34

У Києві вдень від +29 до +31

Погода на сьогодні: 21 червня 2018 року на заході України пройдуть дощі, на решті території сухо, опадів не очікується, температура повітря підніметься до +34. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході пройдуть дощі, температура повітря вдень становитиме від +26 до +31. На півночі без опадів, вдень від +27 до +31, у центральній частині від +28 до +31. На сході денна температура від +28 до +31. На півдні вдень від +29 до +34, у Криму до +34.

Фото: погода 21 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +29 до +31, вночі від +16 до +18. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.

Фото: погода в Києві та області