Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура до +26

В Киеве днем от +23 до +25

Погода на сегодня: 8 июня 2018 года на западе Украины местами дожди, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +26. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе дожди с грозами пройдут во всех областях, кроме Ровенской и Волынской, температура воздуха днем составит от +23 до +26. На севере без осадков, днем от +22 до +25, в центральной части от +22 до +26. На востоке страны осадков не ожидается, дневная температура от +22 до +24, на юге днем от +22 до +26, в Крыму до +25.

Фото: прогноз погоды на 8 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +23 до +25, ночью от +8 до +10. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Ночью и днем в Киеве осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области