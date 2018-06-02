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Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура до +26

НовостиОбщество    02.06.2018 - 10:00
Фото: в Украине преимущественно без осадков (Pixabey)
Фото: в Украине преимущественно без осадков (Pixabey)

В Киеве днем от +23 до +25

Погода на сегодня: 2 июня 2018 года на территории Украины малооблачно, осадки ожидаются местами в западных регионах, температура поднимется до +26. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе дожди пройдут во всех областях, кроме Ровенской и Волынской, температура воздуха днем составит от +23 до +26. На севере днем от +20 до +25, в центральной части от +21 до +25. На востоке страны без осадков, дневная температура от +19 до +22, на юге от +22 до +25, в Крыму до +24.

Фото: прогноз погоды на 2 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +23 до +25, ночью от +9 до +11. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области

В Киеве 2-4 июня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности
Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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