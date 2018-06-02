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Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, температура до +26

НовиниСуспільство    02.06.2018 - 10:00
Фото: в Україні переважно без опадів (Pixabey)
Фото: в Україні переважно без опадів (Pixabey)

У Києві вдень від +23 до +25

Погода на сьогодні: 2 червня 2018 року на території України малохмарно, опади очікуються місцями в західних регіонах, температура підніметься до +26. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході дощі пройдуть у всіх областях, крім Рівненської і Волинської, температура повітря вдень становитиме від +23 до +26. На півночі вдень від +20 до +25, у центральній частині від +21 до +25. На сході країни без опадів, денна температура від +19 до +22, на півдні від +22 до +25, у Криму до +24.

Фото: прогноз погоди на 2 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +23 до +25, вночі від +9 до +11. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.

Фото: погода в Києві та області

У Києві 2-4 червня збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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