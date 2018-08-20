Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +33

В Киеве сегодня осадков не ожидается

Погода на сегодня: 20 августа 2018 года в Украине осадков не ожидается, только в Винницкой и Черкасской областях возможен дождь, температура воздуха поднимется до +33. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным украинских синоптиков, на западе страны сегодня без осадков, температура от +26 до +30 градусов, ночью до +18. На севере Украины также без осадков, температура от +26 до +28 градусов днем и до +17 ночью, в центральных областях осадков не ожидается, от +25 до +30 днем до +18 ночью.

В восточных областях без осадков, дневная температура от +26 до +29, ночью - до +18 градусов. На юге днем солнечно и без осадков, от +28 до +32 днем, ночью - до +23, в Крыму также без осадков, температура поднимется до +33 днем, до +22 ночью.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня осадков не ожидается, температура днем от +27 до +29 градусов тепла, ночью от +17 до +19.