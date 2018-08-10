В Киеве сегодня ожидается гроза

Погода на сегодня: 10 августа 2018 года на всей территории Украины без осадков, температура воздуха поднимется до +31. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе ожидается температура от +27 до +30 градусов, ночью до +20. На севере страны сегодня днем температура воздуха от +25 до +28 градусов днем и до +15 ночью, в центральных областях без осадков, от +26 до +29 днем и до +16 ночью. В восточных областях без осадков, дневная температура от +25 до +29, ночью - до +17 градусов. На юге солнечно, днем от +29 до +31, ночью - до +18, в Крыму температура поднимется до +29, осадков не ожидается.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +32

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня осадков, днем ожидается от +27 до +29 градусов тепла, ночью от +13 до +15.