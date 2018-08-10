У Києві сьогодні очікується гроза

Погода на сьогодні: 10 серпня 2018 року на всій території України без опадів, температура повітря підніметься до +31. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході очікується температура від +27 до +30 градусів, вночі до +20. На півночі країни сьогодні вдень температура повітря від +25 до +28 градусів вдень і до +15 вночі, у центральних областях без опадів, від +26 до +29, вдень до +16 вночі. У східних областях без опадів, денна температура від +25 до +29, вночі - до +17 градусів. На півдні сонячно, вдень від +29 до +31, вночі - до +18, у Криму температура підніметься до +29, опадів не очікується.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +32

Погода у Києві на сьогодні

У Києві сьогодні опадів, вдень очікується від +27 до +29 градусів тепла, вночі від +13 до +15.