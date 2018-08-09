Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +32

В Киеве сегодня без осадков

Погода на сегодня: 8 августа 2018 года на всей территории Украины без осадков, температура воздуха поднимется до +32. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе Украины сегодня температура от +25 до +32 градусов, ночью до +19. На севере страны от +25 до +27 градусов днем и до +17 ночью, в центральных областях от +25 до +27 днем и до +16 ночью. В восточных областях дневная температура от +25 до +27, ночью - до +16 градусов. На юге днем от +28 до +30, ночью - до +20, в Крыму также без осадков, температура поднимется до +29 днем и до +20 ночью.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня без осадков, днем от +25 до +27 градусов тепла, ночью от +15 до +17.