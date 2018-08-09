Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +32

У Києві сьогодні без опадів

Погода на сьогодні: 8 серпня 2018 року на всій території України без опадів, температура повітря підніметься до +32. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході України температура від +25 до +32 градусів, вночі до +19. На півночі країни від +25 до +27 градусів вдень і до +17 вночі, в центральних областях від +25 до +27 вдень і до +16 вночі. У східних областях денна температура від +25 до +27, вночі - до +16 градусів. На півдні вдень від +28 до +30, вночі - до +20, у Криму також без опадів, температура підніметься до +29, вдень до +20 вночі.

Погода у Києві на сьогодні

сьогодні В Києві без опадів, вдень від +25 до +27 градусів тепла, вночі від +15 до +17.