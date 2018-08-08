Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +32

В Киеве сегодня ожидается гроза

Погода на сегодня: 8 августа 2018 года на всей территории Украины без осадков, температура воздуха поднимется до +32. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе ожидается температура от +26 до +31 градусов, ночью до +22. На севере страны сегодня днем температура воздуха от +25 до +28 градусов днем и до +18 ночью, в центральных областях без осадков, от +25 до +27 днем и до +19 ночью. В восточных областях без осадков, дневная температура от +26 до +30, ночью - до +20 градусов. На юге солнечно, днем от +28 до +32, ночью - до +21, в Крыму температура поднимется до +31, осадков не ожидается.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня осадков, днем ожидается от +26 до +28 градусов тепла, ночью от +16 до +18.